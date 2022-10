Lazio, cinque anni fa la vittoria all'Allianz Stadium contro la Juventus

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Certe partite sono impossibili da dimenticare. Juventus-Lazio del 14 ottobre 2017 è una di queste. Per la prima volta nella sua storia la formazione biancoceleste è riuscita ad espugnare il fortino dei bianconeri inaugurato nel 2011. Un'impresa ancor più ardua se si pensa che in quel momento in Italia la Vecchia Signora non aveva rivali e nel nuovo impianto aveva perso appena tre volte in Serie A contro Inter, Sampdoria e Udinese. Contro i bianconeri friulani era arrivato l'ultimo k.o che risaliva al settembre 2015. Dunque un'imbattibilità interna che durava da oltre due anni in campionato. Se a ciò ci si aggiunge che la formazione di Allegri non aveva mai subito gol a domicilio in quel torneo, non sembravano esserci troppe chance per gli aquilotti guidati da Simone Inzaghi.

LA PARTITA - L'inizio del match di fatto conferma questo andamento con la Juventus padrona del campo e in vantaggio al 24' con Douglas Costa. Sembra il preludio alla solita disfatta in terra piemontese. Ed invece col passare dei minuti la Lazio ha preso coraggio soprattutto dopo il brivido nel finale di frazione con il rinvio di Strakosha finito addosso ad Higuain e la palla che colpisce clamorosamente la traversa. Nella ripresa nel giro di dieci minuti la formazione romana la ribalta con una doppietta di Immobile che prima batte Buffon con un piattone sul secondo palo e poi su rigore che lui stesso si era procurato. Finale al cardiopalma: Dybala centra il palo, Caicedo non la chiude e nei minuti di recupero arriva il rigore per i padroni di casa per fallo di Patric su Bernardeschi. Strakosha però ipnotizza Dybala dal dischetto ed evita la beffa. La Lazio torna a vincere a Torino in campionato dopo 15 anni. L'ultima volta risaliva al dicembre 2002 quando una doppietta Fiore ribaltò l'iniziale vantaggio di Nedved. Un precedente analogo e felice al tempo stesso.