Lazio, cinque mesi di Tavares: ecco all'estero cosa dicono di lui

La fretta non è la compagna ideale quando bisogna dare giudizi approfonditi e oculati su un giocatore, ma ormai, dopo cinque mesi di permanenza a Roma, è possibile tracciare un primo bilancio dell'apporto che Nuno Tavares sta dando alla Lazio. Era infatti il 15 luglio 2024 quando la società biancoceleste decise di acquistarlo dall'Arsenal, prelevandolo in prestito. Giocatore forte sì, ma si trattava comunque di una scommessa, che per ora è stata assolutamente vinta dalla dirigenza laziale. Quattro settimane fa il celebre giornale spagnolo Marca titola: "Nuno Tavares, il giocatore di livello europeo che la Lazio non venderà neanche per 70 milioni". Circa un mese e mezzo fa, invece, in Inghilterra scrivevano: "Questo giocatore è uno dei più grandi rimpianti della Premier League". Queste testimonianze in giro per l'Europa dimostrano che il rendimento del portoghese fino a questo momento è stato ben superiore alle aspettative.