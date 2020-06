Lazio Club Monaco / Marco Ferrante: "Ai gol devono correre i buttafuori. E il 2-1 al Cagliari..."

Nella nostra trasmissione serale è intervenuto Marco Ferrante, tifoso laziale residente a Monaco di Baviera e uno dei fondatori del Lazio Club Monaco. Le sue parole: "Io e il mio gruppo di amici abbiamo fondato un club Lazio a Monaco di Baviera. Quando segna la Lazio addirittura i buttafuori vengono a controllare perché siamo molto rumorosi. Il tutto è nato in maniera casuale, ci siamo conosciuti in giro per la città, in viaggio da Roma a Monaco. Inizialmente eravamo 3-4 persone e ci riunivamo in casa, poi abbiamo avuto l'idea di cercare tramite i social altri laziali residenti e piano piano la famiglia si è allargata".

IL GOL DI CAICEDO A CAGLIARI - "Abbiamo trovato un Irish pub nel cuore della città e abbiamo chiesto la possibilità di vedere le partite da loro e hanno accettato. Da settembre - ottobre è il nostro punto fisso. Se penso al gol di Caicedo nella partita contro il Cagliari sorrido. Era il periodo natalizio e c'era un Babbo Natale in allestimento: quando ha segnato il 2-1 Caicedo ho preso questo piccolo Babbo Natale e l'ho lanciato nel mezzo del pub per esultare. Da quell'episodio sono scaturite grandi risate".