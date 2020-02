Lazio Club NYC, Bartocci: "Non potremo più tornare lì, in fiamme 17 anni di ricordi"

Una notizia che ha scosso il mondo Lazio e portato immediatamente a tanti gesti di solidarietà, come quelli fatti in tanti anni dal Lazio Club New York. A due giorni dall’incendio che ha distrutto il luogo di aggregazione per eccellenza dei biancocelesti nella ‘Grande Mela’, Giovanni Bartocci, uno dei padri fondatori, ha parlato sulle frequenze di Radiosei: "La situazione purtroppo non è buona, la sede è stata dichiarata inagibile per danni strutturali. Vedremo i tempi e quello che sarà l'iter, il palazzo potrebbe essere anche buttato giù. Le fiamme sono partite dal terzo piano, all'interno del ristorante non sono mai arrivate, ma i vigili del fuoco sono stati costretti ad entrare con l'acqua sfondando tutto. Non sapendo da quale parte provenisse il fuoco, i vigili sono stati costretti a muoversi così. È stato un incendio dato da casualità, probabilmente un cortocircuito. Il palazzo è vecchio, i fili elettrici sono ancora quelli ricoperti di cotone, la struttura è ancora in legno. È stata una botta assurda, più passano i giorni e più ti rendi conto quanto faccia male. Avevo 150 prenotati per San Valentino, c'è anche la partita della Lazio con l'Inter, penso a quanto cibo andrà buttato, fa male, sembra davvero un brutto film. Noi siamo assicurati, ma il problema fondamentale è che il palazzo è stato dichiarato inagibile, quindi probabilmente lì non si potrà tornare. Se fosse andata a fuoco la mia abitazione in cui sono in affitto sarei stato meno male. Era un luogo di emozione, di rapporti, di ricordi lunghi 17 anni".

