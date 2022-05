Lazio, col Verona in casa non solo gioie: da quanto manca la vittoria

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L’ultimo turno di campionato ha in serbo per la Lazio di mister Sarri l’ostico impegno contro l’Hellas Verona allo stadio Olimpico. I veneti nonostante siano già salvi da tempo non hanno fatto sconti a nessuno e puntano a concludere tra le prime dieci. I biancocelesti invece hanno bisogno di ottenere almeno un punto per centrare matematicamente il quinto posto che sarebbe importante anche da un punto di vista economico. Infatti garantisce un introito di circa 2,5-3 milioni di euro in più rispetto alla sesta piazza. Inoltre c'è voglia di ribadire il primato cittadino per il terzo anno consecutivo chiudendo in classifica sopra la Roma.

ULTIMI PRECEDENTI - Non sarà semplice però visto che la formazione gialloblù negli ultimi anni ha sempre creato grossi grattacapi agli aquilotti. Il 4-1 della gara d’andata è ancora piuttosto fresco nelle menti dei tifosi biancocelesti. Focalizzandoci però solo sulle sfide all’ombra della Capitale, negli ultimi due confronti sono arrivato uno 0-0 nel 2020 e il 2-1 veneto nella passata stagione con autogol di Lazzari, Caicedo e Tameze. Nel 2018/2019 l’Hellas era in B, mentre l’ultima vittoria laziale tra le mura amiche risale al 19 febbraio 2018, quando l’allora squadra di Inzaghi si impose per 2-0 con doppietta di Ciro Immobile. Una statistica che va necessariamente aggiornata per chiudere la stagione nel migliore dei modi.