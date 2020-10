Lazio, Colonnese: "Con l'Inter ottimo pari e con i recuperi..."

Francesco Colonnese, ex Lazio e Inter, analizza l'1-1 tra Inzaghi e Conte: "L'Inter ha avuto la sensazione di vincerla ma non è stato così. Ha avuto la partita in pugno per 60 minuti dopodiché in modo incredibile la Lazio è riuscita a pareggiare. Per come è andata la gara sono più due punti persi che uno guadagnato. Conte? Va avanti col suo modulo, è convinto non sia giusto togliere certezze alla squadra. Il Conte della Juve badava molto alla fase difensiva, adesso pensa più a quella offensiva. Ma per me la difesa rimane fondamentale, deve essere solida. Lazio? Ieri ha portato a casa un ottimo pareggio, ora recupererà alcuni giocatori e penso farà un ottimo campionato. La squadra è buona e i giocatori seguono il suo allenatore" ha detto a Radiosportiva.

