Lazio, Colonnese: "Giocano sempre gli stessi, un calo ci sta. Ma niente mercato..."

Era una Lazio non al 100% delle sue possibilità quella che ieri affrontava la Roma. Un po' sulle gambe, presa alla sprovvista. Serviva fare di più per i tre punti, ma giusto tenersi stretto il pareggio. Francesco Colonnese, ex difensore biancoceleste, ha spiegato le ragioni del calo ai microfoni di TMW Radio: "Nella Lazio giocano sempre gli stessi e alcuni big non sono al top. Sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato un momento delicato, ma non interverrei sul mercato visto che le è rimasto solo il campionato. Reputo i biancocelesti fortissimi già adesso e potranno rivelarsi una grande insidia da qui alla fine della stagione".

