Lazio, con 16 gol fatti l'attacco è quasi top nella storia: la statistica

Mentre Immobile insegue la sua annata da record, la Lazio cerca di fare altrettanto sul piano dei gol realizzati. Viene da sé che le cose siano strettamente collegate. Come riporta Lazio Page, con i 16 gol realizzati in 8 giornate la squadra di Inzaghi si trova al quarto posto all time tra i migliori reparti offensivi della sua storia. In prima posizione, tra corsi e ricorsi statistici, c'è il 2017/18 con 21 reti totali: l'anno top di Immobile e probabilmente anche dell'esperienza sulla panchina biancoceleste del tecnico piacentino. Appaiata a 21 c'è anche la stagione 1942/43, mentre con 19 gol segnati insegue l'anno dello scudetto (1999/00). Nelle prime 8 di campionato la Lazio delle stagioni 1992/93 e 1934/35 aveva realizzato 18 reti, mentre al quarto posto con 16 marcature - insieme alla squadra attuale - ci sono le prime due compagini di Zeman (1994/95 e 1995/96) in coabitazione con i biancocelesti della stagione 1946/47.

GOL SEGNATI DOPO 8 GIORNATE DI SERIE A:

21 - 2017/18, 1942/43

19 - 1999/2000

18 - 1992/93, 1934/35

16 - 2019/20, 1995/96, 1994/95, 1946/47

L'ANGOLO TATTICO DI LAZIO - ATALANTA: CHI HA PERSO E' GASPERINI

LA CLASSIFICA MARCATORI DELLA SERIE A: IMMOBILE SEMPRE PIU' PRIMO

TORNA ALLA HOMEPAGE