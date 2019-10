Lazio, Ciro contro Ciro: Immobile insegue la sua annata da record

Non è facile rincorrere il proprio fantasma di una stagione fenomenale, ma finora Ciro Immobile sta inseguendo alla grande il suo record del 2017/2018. Con la doppietta messa a segno ieri contro l'Atalanta, infatti, il bomber della Lazio è salito a quota 9 gol in 8 giornate, come solo Silvio Piola e Beppe Signori sono riusciti a fare (rispettivamente nel 1935/36 e nel 1992/93). L'unico a fare meglio di Ciro Immobile nella storia della Lazio è proprio... Ciro Immobile: in quella stagione 2017/18, infatti, l'attaccante laziale dopo 8 giornate era già a quota 11 reti. Un ruolino di marcia impressionante, che arrestò la sua corsa solo quando il computo delle marcature era arrivato a segnare 41. Chissà che non si riesca a replicare quell'annata fantastica.

