Lazio, con la rete al Verona Milinkovic eguaglia un suo record: il dato

Colpo di testa vincente al minuto 92, Milinkovic-Savic trova il tempo giusto e mette un pallone in rete che vale tre punti importantissimi per la Lazio. Come riporta Lazio Page con questa sere il Sergente ha raggiunto con 9 partite ancora da giocare il suo record di gol+assist (15) in Serie A con l'aquila sul petto:

15 - 2020/21 (7 gol + 8 assist)

11 - 2019/20 (7+4)

8 - 2018/19 (5+3)

15 - 2017/18 (12+3)

11 - 2016/17 (4+7)

1 - 2015/16 (1+0)

