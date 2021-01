Lazio, con Radu è amore vero: "Sarai sempre la prima della Capitale" - VD

Tra la Lazio e Stefan Radu è amore vero. Il difensore, in biancoceleste dal 2008, si è aggiunto ai compagni per gli auguri al club in occasione del 121° compleanno. L'ex Dinamo Bucarest, tra i senatori del gruppo di Inzaghi, ha "confezionato" un messaggio particolare, pubblicato sui profili social del club. Con la maglia dell'ultimo trofeo vinto, la Supercoppa Italiana contro la Juventus, ha utilizzato parole inequivocabili: "Tanti auguri, Lazio. Sarai sempre la prima squadra della Capitale. Un abbraccio a tutti i tifosi e buon compleanno da Stefan Radu".

Compleanno Lazio, l'orgoglio di Luiz Felipe: "Un piacere indossare questi colori" - FT

Leiva, il Liverpool lo ricorda nel giorno del compleanno. E la risposta del brasiliano non tarda... - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE