Leiva, il Liverpool lo ricorda nel giorno del compleanno. E la risposta del brasiliano non tarda... - FT

Nel giorno del suo compleanno, Lucas Leiva ha ricevuto gli auguri da famiglia e amici, compagni attuali ed ex. Per il brasiliano è arrivato il messaggio della Lazio e, subito dopo, quello del Liverpool, squadra in cui ha giocato per dieci lunghi anni prima di approdare a Roma. La squadra inglese ha pubblicato su Twitter un'immagine in cui Leiva viene ripreso in momenti diversi della sua permanenza in Premier, poi la domanda ai followers: "Qual è stato il momento più bello vissuto da Lucas Leiva nei Reds?". Pronta la risposta del centrocampista che ha ricondiviso il post, aggiungendo: "Grazie, vi amo".

Adopted Scouser 🙌



What was your favourite @LucasLeiva87 moment at the Reds? pic.twitter.com/vM4Np88p6d — Liverpool FC (@LFC) January 9, 2021

Lazio, la dedica di Kozak: "Sarete sempre nel mio cuore. Vi auguro grandi cose!"

Compleanno Lazio, l'orgoglio di Luiz Felipe: "Un piacere indossare questi colori" - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE