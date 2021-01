Lazio, la dedica di Kozak: "Sarete sempre nel mio cuore. Vi auguro grandi cose!"

Quattro stagioni trascorse tra le fila della Lazio ma un affetto che rimane ben integro nonostante tempo e distanza. Libor Kozak, che dal 2013 non veste più maglia biancoceleste, ha dedicato un lungo messaggio al club e ai suoi tifosi in occasione del 121° compleanno: “Voglio salutare tutti i tifosi della Lazio e fare tanti auguri al Club per i suoi 121 anni di storia. L’esperienza a Roma è stata tra le più belle della mia carriera, ho vissuto quattro anni bellissimi alla Lazio e porterò per sempre nel cuore quest’avventura: la Società biancoceleste mi ha dato la possibilità di giocare nel calcio vero. I tifosi laziali mi hanno sempre supportato, anche nei momenti più difficili. Per questo motivo la Lazio sarà sempre nel mio cuore. Auguro il meglio al club biancoceleste, anche di fare grandi cose quest’anno in Champions League!”.

