Compleanno Lazio, auguri speciali da Felipe Anderson: “Che sia un anno pieno di gioia”

Sono migliaia i messaggi che già dalla scorsa notte, e questa mattina, sono arrivati all'indirizzo della Lazio che oggi compie 121 anni. Il 9 gennaio del 1900 su una panchina di Piazza della Libertà nasceva la prima società sportiva di Roma. Chi in carriera ha indossato questi colori di certo non li ha dimenticati e quindi tantissimi messaggi giungono anche dagli ex. Tra di loro Felipe Anderson intervenuto ai microfoni dell'agenzia biancoceleste: "Voglio fare gli auguri alla nostra Lazio: spero che sia un anno pieno di gioia. Un abbraccio a tutti i tifosi e forza Lazio sempre".

