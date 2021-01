Lazio, Ledesma e la Nord: "Non può comprendere la passione chi non l'ha mai provata" - FOTO

In 121 anni di storia sono tanti coloro che hanno vestito la maglia della Lazio, lasciando un ricordo nella testa e nel cuore del popolo biancoceleste. Cristian Ledesma è uno di loro, ex centrocampista e capitano della squadra fino al suo addio nel 2015. Per festeggiare il compleanno del club, l'argentino ha pubblicato sul proprio profilo Instagram la Curva Nord gremita, per poi aggiungere: "Non può comprendere la passione chi non l'ha mai provata. Auguri S.S. Lazio".

