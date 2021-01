Compleanno Lazio, da Tare a Immobile: gli auguri dell'intera rosa biancoceleste

Oggi, 9 gennaio 2021, è il compleanno della Lazio. La storica società biancoceleste compie oggi 121 anni di storia. Dopo gli auguri del Presidente Lotito sono arrivati quelli di tutti i calciatori, dello staff di Inzaghi e del resto della dirigenza. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate dai tesserati biancocelesti che, intervenuti a S.S.Lazio Agenzia Ufficiale, hanno lasciato un augurio speciale al Club più antico della Capitale.

CALCIATORI

Lulic: "Tanti auguri Lazio mia per i tuoi 121 anni di storia!".

Lucas Leiva: "Un grande augurio alla Lazio, sono orgoglioso di far parte di questa Società. Ed auguri anche a me, visto che è il mio compleanno. Forza Lazio!".

Immobile: "Buon compleanno alla mia Lazio. 121 anni di storia, orgoglioso di farne parte. Un abbraccio a tutti e sempre forza Lazio".

Reina: "La grande Lazio compie 121 anni di storia. Calcio, valori sportivi, senso di appartenenza: la prima squadra della Capitale. Tanti auguri".

Acerbi: "Ciao, Lazio. Tanti auguri per il tuo 121° compleanno, tanti di questi giorni".

Caicedo: "Auguri Lazio per il tuo 121° compleanno! Un grande abbraccio e sempre forza Lazio!".

Luis Alberto: "Auguri Lazio per i tuoi 121 anni di storia".

Cataldi: "Auguri alla nostra Lazio per i suoi 121 anni ed un saluto a tutti i sostenitori biancoazzurri".

Correa: "Auguri Lazio per il tuo compleanno. Sono orgoglioso di far parte di questa grande storia. Sempre forza Lazio!".

Parolo: "Tanti auguri per i 121 a tutto il popolo biancoceleste. Per me è un orgoglio farne parte, poter onorare la maglia e dare tutto per questi colori".

Strakosha: "Tanti auguri alla nostra Lazio per i suoi 121 anni. Spero che siano pieni di gioia e tanti trofei!".

Hoedt: "Ciao, tifosi laziali: tanti auguri per il 121° compleanno di questa grandissima Società. Sempre forza Lazio".

Marusic: "Ciao, Lazio! Tanti auguri di buon compleanno ed un grande abbraccio a tutti i tifosi".

Milinkovic: "Auguri Lazio per i tuoi 121 anni, siamo felici di far parte di questa grande storia".

Lazzari: "Tanti auguri alla Lazio e ai suoi tifosi per il suo 121° compleanno".

Luiz Felipe: "Auguri Lazio mia per i tuoi 121 anni, sono fiero di far parte di questa grande storia".

Muriqi: "Tanti auguri Lazio per i tuoi 121 anni!".

Djavan Anderson: "Tantissimi auguri a tutti i tifosi della Lazio".

Escalante: "Auguri Lazio per il tuo 121° compleanno".

Alia: "Tanti auguri alla Lazio per i suoi 121 anni ed un grande saluto a tutti i tifosi".

Armini: "121 anni di amore: di tutto il firmamento, sei sempre la più bella. Auguri, Lazio mia".

Fares: "Tanti auguri Lazio per i tuoi 121 anni di storia".

Akpa Akpro e Andreas Pereira: "Tanti auguri Lazio per i tuoi 121 anni. Forza Lazio!".

STAFF

Farris: "Siamo arrivati a 121 anni, sono tantissimi e importanti, una grande storia. Un saluto a tutti e sempre forza Lazio".

Cerasaro: "Un grande augurio per il 121° compleanno della nostra Lazio".

Ripert: "Tanti auguri Lazio mia per i tuoi 121 anni, sei sempre in grande forma!".

Zappalà, Allavena e Cecchi: "Tanti auguri Lazio per i tuoi 121 anni, è un onore poter festeggiare con te. Sempre forza Lazio".

DIRIGENZA

Tare: "Tanti auguri per i 121 anni della nostra Lazio. Sempre forza Lazio!".

Matri: "Tanti auguri per i 121 anni alla Lazio, è un piacere essere tornato in un'altra veste. Auguri a tutti i tifosi".