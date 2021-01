Compleanno Lazio, gli auguri di capitan Lulic. E l'immagine scelta... - FT

Il 9 gennaio di 121 anni fa nasceva, in Piazza della Libertà, la Società Sportiva Lazio, una delle più antiche e gloriose d'Italia. Sono tanti i volti e i personaggi che hanno scritto la storia biancoceleste nel corso di più di un secolo. Tra questi c'è anche Senad Lulic, attuale capitano della Lazio, ha festeggiato così sui suoi canali social: "Tanti Auguri Lazio mia. 121 anni di Storia!!". L'esterno bosniaco non poteva scegliere immagine più azzeccata per ricordare questo importante avvenimento. La foto, infatti, è quella dell'esultanza dopo il gol nel derby di Coppa Italia del 26 maggio 2013 che consegnò il trofeo ai biancocelesti e mandò in tripudio la tifoseria.