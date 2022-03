Lazio, Conceição: “I tifosi sono nel mio cuore. Immobile è il mio preferito”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

L’ex biancoceleste Sérgio Conceição, nel corso di un’intervista rilasciata a Lazio Style 1900 Magazine ha ripercorso alcuni dei momenti vissuti con la maglia della Lazio, che ricorda con orgoglio. Queste le sue dichiarazioni: “Momento più bello? Se dovessi sceglierne uno direi quello della Supercoppa, a Torino, contro la Juventus. Fu indimenticabile, debuttai, segnai e vinsi il mio primo trofeo italiano. È stato un momento indimenticabile, ho dimostrato a tutti che potevo fare qualcosa di importante in Italia"

TIFOSI – Quando ripensa alla Lazio non può certo dimenticare l’affetto che nel corso degli anni i supporter biancocelesti gli hanno riservato. L’ennesima dimostrazione è stata in occasione della sfida di Europa League all’Olimpico, a tal proposito ha rivelato: “Tornare sotto la Curva Nord e sentire cantare il mio nome è stata una grande emozione. Ho avuto momenti fantastici qui, dove abbiamo vinto molto. I tifosi della Lazio sono nel mio cuore e ammetto che c'è stata una lacrima in quel momento”

LAZIO – “Vedo una squadra in crescita e con grande qualità, la strada è quella giusta. I biancocelesti migliorano costantemente da inizio stagione, ci hanno messo in grande difficoltà nelle due gare di Europa League, nonostante la nostra sia una squadra abituata a giocare ogni anno la Champions League. Sono certo di una cosa: il futuro della Lazio sarà bello”

IMMOBILE – “Con chi mi sarebbe piaciuto giocare? Ci sono tanti calciatori bravi che giocano nel mio ruolo come Felipe Anderson e Pedro. Dico però Immobile. Ciro è il mio preferito, è un ragazzo splendido e un grande calciatore. è una bandiera, sono orgoglioso di conoscerlo. Mi sarebbe piaciuto giocare con lui, sicuramente gli avrei fatto fare ancora più gol”

