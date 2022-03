Lazio, Emanuele Mauti: "Sarri la nostra prima certezza. Si riparta da Immobile e Milinkovic"

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Il personal trainer ed ex corteggiatore di Uomini e Donne racconta la sua passione per la Lazio e per il mister...

Fonte: Antoniomaria Pietoso - Lalaziosiamonoi.it

Corteggiatore e ingegnere informatico un tempo, personal trainer e star dei social oggi. Emanuele Mauti oggi è una delle figure più autorevoli nel suo settore. L'ex pallanuotista ha lasciato la piscina e ha accantonato il monto dello spettacolo per concentrarsi nella nuova veste dell'online coach. "Ho lasciato il mio lavoro nel novembre 2019, mi sono concentrato sull'allenamento. e poi la pandemia ha fatto il resto. La gente avendo la possibilità di testare il fitness online si è resa conto di potersi allenare in maniera diversa. Digitalizzazione dei servizi di fitness ha agevolato le persone che hanno sempre meno tempo. Non si perdono momenti per spostamenti in palestra e possono lavarsi e prepararsi comodamente a casa propria. Tra l'altro allenandosi con il telefono, non puoi distrarti perché è occupato e ottieni più risultati. L'America sta più avanti ma devo dire che anche noi italiani ci stiamo muovendo bene". CLICCA QUI PER IL SUO PASSATO A UOMINI E DONNE

IL TEAM - Emanuele non fa tutto da solo: "Ho un team di persone che lavora con me. C'è il servizio in live in cui io mi alleno con le persone. Appuntamento fisso con le chiamiamole puntate che rimangono registrate e di cui la gente può usufruire. Si sfrutta la metodologia hiit in una lunga sequenza esercizi, con intensità e poco recupero. Si ha impatto su metabolismo, si bruciano le calorie e si ottiene tonificazione". Non si lascia nulla al caso: "Usiamo Facebook in un gruppo privato, ma a breve avremo una piattaforma tutta nostra. Il secondo servizio è quello di coaching con call preliminare che sviluppa una scheda personalizzata da fare dove vuoi. Nutrizione con piano alimentare mensile legato al tuo obiettivo diviso tra gusti e allergie. Hanno assistenza h24. Da qui ai prossimi mesi, uscirà un pacchetto on demand per i principianti con una serie di video per iniziare a fare attività fisica. La pandemia ha aiutato anche a togliere l'idea che il personal trainer sia una roba di elite. Con la modalità online per il personal aumenta tempo e si abbassano costi. Perché io in contemporanea posso seguire svariate persone e ovviamente il prezzo si abbassa".

PALLANUOTO E TV - Lo sport è stato una parte importantissima della sua vita, ma la pallanuoto di oggi post covid non gli manca e lo dice senza mezzi termini: "Non gioco più a pallanuoto dallo scorso anno e vedendo come vanno le cose con il covid dico menomale. Perché tra interruzioni e stop si è perso il senso dello sport". La tv per il momento è un ricordo. La sua partecipazione a Uomini e Donne è storia vecchia e ora si dedica ad altro: "Per ora è un mondo che mi appartiene poco. Non lo declino a priori,se capiteranno le giuste occasioni valuterò di volta in volta. Soprattutto mi piacerebbe qualcosa che mi fa crescere l'hype intorno alla mia attività. Insomma mi piacerebbe mettermi in mostra per quello che faccio e non per la mia bellezza (ride, ndr)".

LAZIO - Bellezza a cui ambisce anche la Lazio di Sarri, sua grande passione. Emanuele è assolutamente un fan di Maurizio Sarri: "Sono un supporter di Sarri e del Sarrismo. Nella mia ultima esperienza di pallanuoto noi in parte ci siamo messi un po' contro l'allenatore, il mister ha rivoluzionato la squadra e ci abbiamo messo un po' a capirlo. Credo che tra i biancocelesti stia accadendo un po' la stessa cosa. Nella Lazio bisogna rifondare affidandosi ad alcuni punti base, tipo Milinkovic, e ripartire. In porta punterei ancora Strakosha, ma non mi sembra che si vada avanti insieme anche se spero rinnovi. Stimo Sarri perché non ha peli sulla lingua ma non cerca alibi. Non so quanto durerà st'idillio. Spero il più allungo possibile e che la società lo possa assecondare in tutto e riesca ad accontentarlo nella fase di ricostruzione della rosa. Si riparta da Immobile. Intorno a lui e Milinkovic costruire entusiasmo insieme a tanti giovani. Sarri li può trasformare in campioni. Ha portato cultura del lavoro e sacrificio. L'ho capito da Auronzo quando ha difeso Muriqi".

SARRI E LOTITO - Lo stadio, invece, è una delle cose che gli manca di più: "Mi piace andare allo stadio, quando entro all'Olimpico mi sembra di stare a teatro a vedere l'opera. Per me quello stadio è un gioiello. Purtroppo non vado da pre-pandemia, spero di tornarci presto. Mercato? Serviranno più sessioni per accontentare Sarri in tutto. A Roma sicuramente sta bene e spero possa restarci a lungo anche perché sono rimasto troppo scottato. A Simone inzaghi mi ero affezionato tanto, prima da giocatore e poi da allenatore. Ci sono rimasto male, ma non è più come una volta. Prima ci si restava peggio, oggi è un po' più normale. Le dinamiche non mi sono piaciute e non me le aspettavo. L'arrivo di Sarri mi ha sorpreso. Io non capisco chi chiede la testa dell'allenatore. Un mister come lui con testa, carattere e temperamento è l'uomo giusto per tenere testa a Lotito e Tare. Non credo esistano altri che possano confrontarsi con loro sullo stesso piano".