Lazio, da Candreva a Keita: le cessioni record dell'era Lotito

La stagione volge quasi al termine e in casa Lazio il pensiero è già al mercato estivo. A giugno la squadra subirà una piccola rivoluzione tra cessioni e giocatori che saluteranno la Capitale per scadenza di contratto. Ci saranno acquisti e anche cessioni, da non escludere anche il sacrificio di qualche "big", e in questo il patron Claudio Lotito ha pochi rivali.

Da più di dieci anni il presidente ci ha abituato a cessioni record in diverse sessioni di mercato. A partire da quella di Hernanes all'Inter da cui la Lazio raccolse ben 20 milioni, a fronte dei 13 spesi per acquistare il brasiliano, passando a quella di Felipe Anderson. Il brasiliano nel 2018 passò dalla Lazio al West Ham per una cifra record di 31 milioni di euro e una plusvalenza che si aggira intorno ai 28,5 milioni.

Top 10 cessioni era Lotito

Correa - Inter: 31.000 (13.150 milioni plusvalenza)

Keita - Monaco: 29.325 (29.2 milioni plusvalenza)

Felipe Anderson - West Ham: 31.000 (28.500 milioni plusvalenza)

Antonio Candreva - Inter: 22.000 (19.412 milioni plusvalenza)

Aleksandar Kolarov - Manchester City: 17.575 (17.192 milioni plusvalenza)

Lucas Biglia - Milan: 17.500 (15.853 milioni plusvalenza)

Wesley Hoedt - Southampton: 16.000 (15.735 milioni plusvalenza)

Massimo Oddo - Milan: 10.750 (10.148 milioni plusvalenza)

Hernanes - Inter: 22.650 (9.790 milioni plusvalenza)

Stephan Lichtsteiner - Juventus: 10.000 (9.317 milioni plusvalenza)

Gaby Mudingayi - Bologna: 6.578 (6.458 milioni plusvalenza)