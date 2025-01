Lazio, Conceicao ricorda: "Bei tempi con Inzaghi. Quando eravamo a Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Tifa Lazio, non lo ha mai nascosto Sergio Conceicao, nonostante sia tornato in Italia sulla panchina del Milan. L'allenatore portoghese oggi sogna, a pochi giorni dal suo arrivo, di vincere domani sera a Riad il primo trofeo della sua avventura contro l'Inter, altra sua ex squadra, ma soprattutto contro Simone Inzaghi, ex compagno in biancoceleste del quale ha parlato così ai microfoni di SportMediaset: "Sono stati bei tempi alla Lazio, abbiamo vinto tanto insieme. Ora siamo in ruoli diversi, in squadre diverse e anche in momenti diversi".