Lazio, Condò: "Ancora troppi buchi neri. Che succederà tra Sarri e Lotito?"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Vince e convince la Lazio che rialza la testa dopo il ko nel derby. Sul momento dei biancocelesti, e in più in generale sulla stagione dei ragazzi di Sarri, è intervenuto il giornalista Paolo Condò negli studi di Sky Sport: "Ci sono ancora troppi buchi neri. La Lazio aveva raggiunto continuità e il ko nel derby non me l'aspettavo. Va detto che oggi c'erano due gol di scarto tra le due squadre se analizziamo la prestazione. La rete di Traore è stata un episodio. Ora Sarri dovrà parlare con Lotito per il rinnovo e si aspetterà degli innesti per il futuro. Mi domando, che succederà?".