Lazio, continua il tour della Coppa Italia: oggi Valmontone - FOTO

Dopo Calderini e Parco Leonardo, quest'oggi è la volta del Lazio Style di Valmontone. Continua il tour della Coppa Italia, esposta nei negozi ufficiali della Lazio per permettere ai tifosi di ammirare il settimo trofeo nazionale della storia biancoceleste. Un'iniziativa che ha riscosso grande successo, e che funge da calamita per numerosi laziali bramosi della sua bellezza. In questo momento a Valmontone sono circa una quarantina i tifosi presenti, e l'affluenza all'interno dello store è continua e sostenuta. Dopo quest'oggi la coppa si riposerà per un giorno, per poi tornare operativa il 31 maggio nel Lazio Style Prenestina. Di seguito, tutte le date e le foto della Coppa Italia esposta a Valmontone.

Venerdì 31 Maggio Lazio Style Prenestina

Sabato 1 e Domenica 2 Lazio Style Romaest

Venerdì 14 Giugno Macron Store Settebagni

Sabato 15 Giugno Macron Store San Silvestro

