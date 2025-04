Lazio, contro l'Atalanta con il lutto al braccio: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono trascorsi alcuni giorni da quando la scomparsa di Suor Paola ha lasciato un vuoto grandissimo nel cuore di tantissimi tifosi e non solo. La Lazio ha quindi deciso di ricordarla anche in vista della gara di Bergamo contro l'Atalanta con la squadra che, per l'occasione, scenderà in campo con il lutto al braccio.

"La S.S. Lazio informa che, in occasione della gara di domani a Bergamo contro l’Atalanta, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di serie A 2024/2025, la prima squadra maschile indosserà la fascia al braccio in segno di lutto per commemorare la scomparsa dell’amata Suor Paola", si legge nella nota ufficiale del club.