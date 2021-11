Lazio, contro la Juventus è emergenza in attacco: tutte le possibili soluzioni

La sosta per le Nazionali, come spesso accade ultimamente, sta creando non pochi danni alle squadre di club. Tra infortuni e positività al Covid anche la Lazio rientra nella cerchia delle formazioni colpite e Sarri deve pensare a delle soluzioni alternative in vista della prossima sfida contro la Juventus. Il reparto offensivo è quello più in difficoltà visto che all'infortunio di Immobile si è aggiunto anche quello di Pedro, uscito acciaccato da un contrasto con Radu in allenamento. La sua presenza è in dubbio, dalle sedute di oggi e domani si capiranno meglio le sue condizioni.

ALTERNATIVE - Lo spagnolo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, era il favorito per sostituire proprio Immobile al centro dell'attacco, con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi lati. Anche il brasiliano è stato provato da "falso nove" ma probabilmente ci sarà più bisogno di lui sugli esterni. Si candida Muriqi per una maglia da titolare, rientrato dagli impegni con il suo Kosovo e pronto a cogliere questa ghiotta occasione. L'alternativa sarebbe buttare dentro Raul Moro dal primo minuto, con il "Pirata" e Romero come carte da giocarsi dalla panchina, anche se Sarri preferisce non caricare troppo di responsabilità i giovani soprattutto in gare così importanti.

Lazio - Juventus, Immobile out e Dybala sul filo: le condizioni

Lazio, Felipe Anderson sfida il tabù Juventus: sempre sconfitto contro i bianconeri

