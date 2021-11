Lazio, Felipe Anderson sfida il tabù Juventus: sempre sconfitto contro i bianconeri

Torna la Serie A e per la Lazio all'orizzonte c'è l'importante sfida contro la Juventus. I biancocelesti sono in emergenza soprattutto nel reparto offensivo e una delle poche certezze è rappresentata da Felipe Anderson. Il brasiliano è stato provato anche da "falso nove" per rimpiazzare l'infortunato Immobile e visto il possibile forfait di Pedro sarà lui a doversi caricare sulle spalle il peso dell'attacco a prescindere dalla sua posizione in campo. Una sfida stimolante per l'ex Santos considerando anche i suoi numeri tutt'altro che positivi contro la Juventus.

NUMERI - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Felipe Anderson ha affrontato la Vecchia Signora ben 11 volte uscendo sempre sconfitto e senza mai andare a segno. Il caso ha voluto che quando non è sceso in campo perché infortunato o per scelta tecnica la sua squadra abbia ottenuto risultati positivi in 4 circostanze (2 vittorie 1 pareggio con la Lazio, 1 vittoria con il Porto). Ora è arrivato il momento di sovvertire questi numeri, in una stagione in cui il brasiliano è chiamato a quello scatto di maturità in più che gli è sempre mancato finora in carriera. La gara di sabato potrebbe essere già un tassello importante.

