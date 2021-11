Lazio - Juventus, Olimpico verso il sold out: ecco il dato sui biglietti venduti

Lazio - Juventus verso il sold out. Per l'anticipo della 13^ giornata di Serie A ci si attende il pienone allo Stadio Olimpico. Al momento sono stati staccati 41'370 tagliandi (52'975 è la capienza massima visto l'apertura al 75% per le restrizioni Covid), anche se non saranno tutti tifosi laziali: il settore ospiti è stato esaurito in pochi giorni e la società capitolina ha deciso di destinare agli juventini anche parte della Curva Sud, ma ci sarà qualche presenza anche nelle tribune. Il totale al momento è stimato intorno a 11'000 bianconeri. La vendità sarà aperta fino al fischio d'inizio della gara, quindi c'è ancora tempo per acquistare gli ultimi biglietti disponibili.