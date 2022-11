Lazio, contro le big sono gioie e dolori: il dato aggiornato

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

La Lazio chiude al quarto posto la prima parte di stagione. La sconfitta contro la Juventus lascia l'amaro in bocca ma il dato contro le big rimane positivo. La squadra di Sarri ha disputato 5 scontri diretti contro le grandi del campionato. Immobile e compagni hanno ottenuto 9 punti su 15 disponibili, frutto di 3 vittorie e due sconfitte. Nel dettaglio ha vinto contro l'Inter in casa e ha battuto Atalanta e Roma in trasferta. I due ko sono contro Napoli e Juventus. Ma le due sconfitte sono tra loro molto diverse. Contro la squadra di Spalletti la Lazio perse di misura con due macroepisodi a sfavore (il gol irregolare di Kim e il mancato rigore assegnato per la gomitata ai danni di Lazzari). Mentre ieri sera contro la Juventus, la squadra biancoceleste si è mostrata slegata tra i reparti e sono stati commessi errori banali ed evitabili che hanno compromesso la gara. I numeri restano positivi, ma Sarri dovrà lavorare per mettersi alle spalle una brutta serata e ripartire a gennaio dall'andamento mostrato fino al match con la Juventus.

TORNA ALLA HOMEPAGE