Lazio, controlli strumentali in Paideia per Adekanye - FOTO

Riprenderanno oggi gli allenamenti a Formello della Lazio che si ritroverà alle ore 17:30. La pausa per le Nazionali consentirà di recuperare alcuni giocatori in vista della gara contro il Milan, su tutti Luiz Felipe assente nell'ultima contro lo Spezia. Più difficile vedere Lazzari che starà fuori per circa 15 giorni mentre sono da valutare le condizioni di Bobby Adekanye. L'attaccante biancoceleste oggi si è sottoposto a degli esami di controllo alla clinica Paideia. Per lui un precampionato frenato dalla lesione del menisco rimediata prima del ritiro di Marienfeld che rischia di tenerlo lontano dal campo per un po'.