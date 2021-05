Lazio, Corino: "Se i big non sono in forma si fa fatica con tutti. Su Inzaghi..."

Ai microfoni di Radiosei, l'ex calciatore biancoceleste Gigi Corino ha detto la sua sulla sconfitta della Lazio a Firenze e non solo: “Come già successo, quando i big non sono al massimo, la squadra rischia di perdere con chiunque, contro la Fiorentina è stato confermato che la Lazio dietro ai più forti non ha abbastanza qualità quando i big non sono in giornata. Colpe di Inzaghi? Pochissime, è difficilissimo affrontare tutti gli impegni con questo organico non all'altezza nelle riserve soprattutto, e i risultati stagionali ne sono una testimonianza “.

INZAGHI - “Il tecnico è giusto che abbia delle garanzie dalla società, e se non le avesse penso sia legittimo che prenda altre strade. Inzaghi deve riflettere bene sul suo futuro ma dopo anni forse è giusto che pretenda di più da Lotito e Tare. Il mercato fatto dalla Lazio è stato deficitario per affrontare il ritorno in Champions dopo anni. Difficilmente arriverebbe al posto di Inzaghi un allenatore di grande carisma e personalità che possa pretendere molto ".

