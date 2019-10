Lazio, Corradi: "La rosa è un po' corta. Vi racconto un aneddoto su Mancini..."

Nel prepartita di Lazio - Rennes c'è anche un ospite a tinte biancocelesti a Sky Sport: Bernardo Corradi. L'ex attaccante ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio passato a Roma, parlando dei suoi compagni di squadra della Lazio dell'epoca: "Tanti giocatori di quella formazione ora sono diventati allenatori, Oddo, Mihajlovic, Stam etc. Mancini era già mister, ma faceva parte della grande squadra del 2000 dei tempi di Cragnotti. Era il mio allenatore in quella Lazio, aveva smesso da poco e quando non ci veniva un esercizio si metteva a farlo in prima persona: a lui riusciva sempre (ride ndr)". Poi Corradi ha parlato anche del presente della società: "L'Inzaghi subentrato a Pioli è un altro allenatore rispetto a quello di oggi. Prima si appoggiava sull'avversario, adesso invece preferisce giocatori di grande qualità, rinuncia anche a Parolo per questo. Poi lascia Immobile in panchina a Milano facendo capire che chi sbaglia paga, guadagnando così il rispetto dello spogliatoio. Penso che la Lazio abbia una rosa molto corta, l'unico modo che ha di far crescere le seconde linee è responsabilizzarle, facendogli giocare partite importanti come quelle di stasera. È un modo per dirgli: 'Io mi fido'".