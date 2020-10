Lazio, Correa indica la strada vincente: "Sacrificio e umiltà"

"Sacrificio e umiltà". È così che Joaquin Correa descrive la Lazio che oggi all'Olimpico è riuscita a pareggiare contro l'Inter di Antonio Conte. La ricetta vincente è questa, due ingredienti fondamentali per proseguire il percorso. L'argentino, che non aveva potuto esserci contro l'Atalanta per un problema fisico, è tornato giocando tutti e novanta i minuti. Un buon segnale in vista dei prossimi impegni. Ora la sosta, poi si dovrà tornare a correre.

