Lazio, Correa: "Questa vittoria deve essere un punto di partenza. Ora testa alla prossima"

Tripla festa per il Tucu Correa: vittoria contro l'Atalanta, gol e 100 presenze. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio al termine della gara: "Sappiamo come giocano loro e che tipo di partita volevano fare. Il gol è una conseguenza del lavoro che fai durante la partita. Già prima stavamo facendo un ottimo lavoro, e poi è arrivata anche la rete. Io mi fido sempre di Immobile, è fortissimo e sono contento di giocare la suo fianco. Per noi era troppo importante vincere, oggi era importante sopattutto contro di loro ma questo deve essere un punto di partenza, abbiamo tantissima voglia, andiamo avanti gara dopo gara con questa mentalità. Il mister parlava con tutti, ci parla tantissimo, siamo abituati e io sento tutto quello che mi dice. Ci ha detto che stavamo facendo una grande gara ma che ci voleva sacrificio per portare tre punti a casa e l’abbiamo fatto alla grande. Dove possiamo arrivare? Non so, quando mancheranno poche giornate parleremo di obiettivi. Ora pensiamo al Cagliari, adesso stiamo tutti bene, manca Luiz Felipe a cui mando un saluto, ora c’è anche Mateo (Musacchio, ndr) che ci ha dato una grande mano, siamo contenti”.

