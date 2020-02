Lazio, Costacurta: "Immobile nei movimenti mi ricorda Pippo Inzaghi"

La Lazio riprende la marcia contro la Spal. Altro 5-1 dopo quello contro la Sampdoria, con un Immobile monstre. Al Club di Sky Sport Alessandro Costacurta ha fatto un paragone tra l'attaccante biancoceleste e un suo ex compagno: "Immobile ha una grande capacità di liberarsi. Io avevo un compagno e sembrava che la palla fosse attratta da lui, era Pippo Inzaghi. Mi sembra che in alcuni movimenti Immobile faccia la stessa cosa". Sul calciomercato di gennaio della Lazio: "In società penso che abbiano pensato che per 18 mesi la rosa fosse adeguata". In chiusura un pronostico sulla lotta Scudetto: "L'Inter deve stare attenta a questa Lazio per il secondo posto, la Juventus la vedo come prima".

