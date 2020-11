Lazio, Costacurta: "Le sberle subite contro la Sampdoria sono servite a riprendere il cammino"

Vittoria importante quella di oggi per la Lazio che ha battuto il Crotone grazie alle reti di Immobile e Correa. Questo il commento di Costacurta ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio sta riprendendo il cammino, le sberle subite contro la Samp hanno chiarito alcune cose all’interno dello spogliatoio e ora le cose stanno andando meglio. Acerbi venne da noi parlando di famiglia, ad alcuni sembravano parole banali ma secondo me c’è stato un vero e proprio chiarimento e il gruppo è diventato più solido. Leiva è molto importante. Immobile e Signori? Credo che abbiano la stessa capacità di crearsi lo spazio per arrivare a rete, è una qualità che tutti e due hanno".

