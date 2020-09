Lazio, Cravero: "Cagliari campo difficile, Inzaghi ha equilibrio e alternative"

L'ex attaccante della Lazio Roberto Cravero, oggi commentatore televisivo per DAZN, è intervenuto in diretta alla trasmissione di TMW Radio Stadio Aperto, commentando così l'inizio di stagione di mister Simone Inzaghi: "Per prima cosa sarei contento di me stesso, dopo che ho vinto su un campo difficile come Cagliari in cui ho dovuto mettere Marusic a sinistra perché mancava Fares. Ha equilibrio ed alternative, poi non so quali siano gli obiettivi".

