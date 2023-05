Lazio-Cremonese, Cataldi a bordo campo con una maglia speciale

TUTTOmercatoWEB.com

Danilo Cataldi non sarà in campo con i compagni in questa ultima sfida all’Olimpico, sta ancora recuperando dall’infortunio, ma niente gli ha impedito di perdersi la festa e lo spettacolo dei tifosi per salutare la squadra. Il centrocampista ha assistito al riscaldamento dei biancocelesti da bordo campo, mano nella mano col figlio Tommaso e con indosso una maglia speciale: quella di Radu. Suo grande punto di riferimento. Un gesto di riconoscimento e di ringraziamento per salutare al meglio il suo amico.