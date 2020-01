Lazio - Cremonese, i convocati biancocelesti: out Correa e Caicedo

Inizia la Coppa Italia per la Lazio, che oggi affronterà la Cremonese alle ore 18:00. Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in occasione della sfida. Ampio turnover in alcune zone del campo, necessario per far rifiatare la squadra.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Casasola, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Silva, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Luis Alberto, Milinkovic, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Immobile