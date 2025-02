Lazio, Crespi inizia alla grande: che gol con la Feralpisalò

Gli è bastata mezz'ora a Valerio Crespi per riprendersi quello che aveva lasciato per sei mesi al Sudtirol. La Serie B forse era leggermente troppo, quindi a gennaio l'ex attaccante della Lazio Primavera, ha avuto la grande umiltà di fare un passo indietro e di accettare l'offerta della Feralpisalò in Serie C, con l'obiettivo di guidare la squadra alla promozione in cadetteria. Dopo un inizio complicato, con la sconfitta all'esordio per 3-1 contro la Giana Erminio, per il classe 2004 nella giornata di ieri è arrivato il momento di far vedere tutto il suo valore e, dopo solo mezz'ora, riceve palla in profondità, entra in area, da posizione defilata guarda la porta, sterza e calcia con il mancino sul primo palo bucando il portiere. Un inizio ottimo per Valerio Crespi che, in prestito dalla Lazio, vuole approfittare di questi sei mesi per crescere e farsi trovare pronto per una nuova esperienza, magari ancor più importante.