Lazio, Crespi ora sì che si ragiona: che inizio con la Feralpisalò. I numeri

Sono due i gol di Valerio Crespi tra i professionisti: il primo lo aveva segnato lo scorso anno, quando è andato in prestito al Cosenza; il secondo è arrivato qualche giorno fa con la Feralpisalò nella sua terza avventura lontano da Roma. L'attaccante classe 2004, che tanto bene aveva fatto con la Primavera, dopo esser stato ceduto in prestito dalla Lazio al Sudtirol, con la maglia dei altoatesini ha faticato a continuità da titolare e, di conseguenza, la via della rete.

SUDTIROL E FERALPISALO' - Un'esperienza che, in effetti, non ha dato l'esito che sperava e che nel corso del mercato invernale ha deciso di concludere dopo aver giocato 14 partite (di cui 1 da titolare) per un complessivo di 198', senza segnare gol e servendo un solo assist. Motivo per cui Crespi a gennaio ha accettato di fare un passo indietro, capendo quanto per lui - a quest'età - sia importante giocare ed essere al centro di un progetto come quello della Feralipsalò che, a caccia della promozione in Serie B, appena arrivato gli ha consegnato la maglia da titolare ricevendo in cambio, alla sua seconda apparizione, un gol importantissimo - oltre che bello - per battere 2-0 il Vicenza e continuare la sua corsa.