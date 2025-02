Lazio, Crespi subito in campo con la Feralpisalò: l'esordio dell'attaccante

Pochi giorni dopo l'ufficialità, Valerio Crespi è stato subito mandato in campo dalla Feralpisalò. L'attaccante classe 2004, prodotto del settore giovanile della Lazio, nel corso del mercato di gennaio ha salutato il Sudtirol, dove aveva trovato poco spazio in Serie B, per scendere di categoria e continuare il suo percorso di crescita nel club lombardo. Una scelta che, per il momento, sembrerebbe aver premiato data la fiducia che ha avuto mister Diana fin dal primo giorno, quando ha deciso di mandarlo in campo da titolare contro il Giana Erminio, nella partita persa però per 3-1 e che lo ha visto sbattersi per 68' prima di esser sostituto appena dopo il gol del momentaneo 2-1 degli avversari. Un inizio forse non positivo per il risultato, ma che indubbiamente dà fiducia a Valerio Crespi, pronto a rimettersi a caccia di quel gol che manca dai tempi della Primavera e che lo aiuterebbe a ritrovare l'entusiasmo.