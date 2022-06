Lazio, Criscitiello: “Sarri arrabbiato con Lotito”. Il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio lavora sul mercato. A pochi giorni dall'inizio del ritiro ad Auronzo di Cadore però Sarri avrà a disposizione solo Marcos Antonio come nuovo calciatore. La società è al lavoro per rinforzare la squadra e in bilico ci sono gli acquisti di Romagnoli e Casale per la difesa, oltre che quello di Carnesecchi per la porta e un vice Immobile. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello però Sarri non è contento di quanto fatto finora: "Sarri è arrabbiato, ancora una volta. Lotito ha sbagliato a tenere sia il tecnico che Tare. Doveva tenere o l'uno o l'altro" , questo il messaggio su Twitter.