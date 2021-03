Lazio - Crotone, dove vedere la partita in tv e streaming

Dopo la sconfitta sul campo della Juventus, la Lazio torna subito in campo venerdì 12 marzo aprendo la 27esima giornata di Serie A. Alle 15 all'Olimpico arriva il Crotone del neo allenatore Serse Cosmi reduce dal successo casalingo con il Torino che ha tenuto vivi i sogni salvezza dei calabresi. I biancocelesti hanno bisogno di rialzare la china dopo gli ultimi risultati negativi sia in campionato che in Champions League.

DOVE VEDERE LAZIO - CROTONE IN TV E STREAMING

Lazio - Crotone sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A o Sky Calcio 1, a seconda dell'abbonamento di cui si dispone. Le alternative per la visione in streaming, come sempre quando si tratta di Sky, sono l'app SkyGo o NowTv, entrambe fruibili da smart tv, tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili.