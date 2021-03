Lazio - Crotone, Luis Alberto in gol. L'orgoglio della moglie: "Lavoro e costanza" - FOTO

Nella gara di ieri contro il Crotone Luis Alberto ha messo il suo zampino, riportando la Lazio in vantaggio dopo il pareggio avversario. Ottima prova quella del 'Mago' che, al triplice fischio, ha ricevuto i complimenti della moglie Patricia. La spagnola, sempre in prima fila quando si tratta di sostenere il marito, ha pubblicato su Instagram il video della rete del centrocampista biancoceleste, per poi aggiungere: "Lavoro e costanza. Il mio orgoglio sempre".

