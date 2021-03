Lazio - Crotone, i numeri di una vittoria meritata: basta guardare i tiri

LAZIO-CROTONE - Che la Lazio dovesse vincere contro il Crotone non c'erano dubbi, sul fatto invece che non dovesse vincere così si può discutere. Alla fine contano solo i tre punti, su come sono arrivati, con sofferenza e ancora tanti errori, si può discutere poi. Di sicuro la squadra di Inzaghi ha meritato per quello che ha prodotto in campo in termini di tiri, occasioni e dominio del gioco. Lo confermano i numeri di Opta, come riporta la rassegna di Radiosei: conclusioni totali 25 a 6, nello specchio 6 a 3, fuori 12 a 3. Ecco, si può e si deve migliorare la mira sotto porta. I tiri respinti della Lazio sono stati 7, da dentro l'area 18 contro i 4 del Crotone, da fuori area 7 a 2, di testa 6 a 2. I biancocelesti hanno sommato anche più calci d'angolo (5-1), hanno crossato di più su azione (18-7) e hanno vinto più duelli (47-43, cioè il 52,2% contro il 47,8%). Anche il possesso palla è stato a favore della Lazio con il 63,7%.

