Lazio - Crotone, probabili formazioni: Strakosha spera, Escalante e Cataldi insidiano Leiva

La Lazio sarà impegnata venerdì alle 15:00 contro il Crotone per la 27ª giornata di Serie A prima di rituffarsi in Champions League per il ritorno in casa del Bayern Monaco. Inzaghi recupera Radu che prenderà posto sul centro sinistra della retroguardia con Acerbi che tornerà in mezzo, ballottaggio sul centro destra tra Patric e Musacchio. Cercano spazio anche Muriqi o Caicedo in attacco che darebbero respiro a uno tra Correa e Immobile. Dubbi anche tra i pali con Strakosha che insidia Reina per una maglia da titolare. In cabina di regia dovrebbe riposare Lucas Leiva. In pole per un posto uno tra Escalante e Cataldi. Il mister ha a disposizione ancora qualche seduta di allenamento prima di sciogliere i dubbi di formazione.

Serie A 2020-2021

Lazio - Crotone

27ª giornata

Venerdì 12 marzo 2021, ore 15

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Cuomo, Golemic, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Reca; Ounas, Simy, Messias