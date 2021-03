Lazio - Crotone, Wilson: "Per fortuna che ci pensa Caicedo. Forse qualche scelta va rivista..."

Torna stasera in televisione Pino Wilson, come sempre con Football Crazy su GoldTv insieme a Elisa Di Iorio. Lo storico capitano della Lazio del '74 è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it, per commentare l'attuale momento della squadra di Inzaghi dopo la vittoria contro il Crotone: "E' stata una partita che andava vinta assolutamente, l'obiettivo è stato ottenuto. Hai anche rischiato tantissimo però contro l'ultima in classifica, con tutto il rispetto. Abbiamo giocato per la maggior parte del tempo nella loro metà campo, ma è anche vero che non si possono concedere loro due gol e altre due occasioni solari, regalando anche un rigore su un contropiede mentre si è in vantaggio. Da lì nasce il nervosismo, cominci a giocare male e concedi qualcosa in più. Per fortuna ci pensa sempre il nostro Caicedo che ha fatto un gol di ottima fattura e ha messo a tacere quello che si sarebbe scatenato se non avessimo vinto. Ripartiamo da qui per cercare di ritrovare una quadra, ci aspetta con il Bayern una partita da onorare in cui non abbiamo nulla da perdere. Dopodiché tutto l'ambiente deve essere proiettato perché la squadra centri di nuovo la Champions, anche se ci sono tante squadre in pochi punti e non si può prendere di mira una sola avversaria".

ROTAZIONI DIVERSE - "Oggi contavano i tre punti e li abbiamo presi, anche se non è stato tutto rose e fiori. Anche Inzaghi forse deve riconsiderare qualche scelta iniziale e rivedere meglio le condizioni fisiche di qualcuno. Io sono vecchio stampo, se il titolare sta bene gioca sempre lui, però se chi ce l'ha sotto gli occhi tutta la settimana si rende conto che c'è qualche appannamento bisogna cambiare. Ora con il Bayern Monaco dobbiamo onorare questo impegno, in questo senso non hai fatto turnover con il Crotone e non vedo perché lo si debba fare in Champions. I titolari avranno anche lo sprone di giocare contro la squadra più forte del mondo, è l'occasione giusta per metterli dentro".