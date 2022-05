Lazio, Cucchi: “Complimenti a Sarri. Ora qualche rinforzo per divertirci”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.com, Riccardo Cucchi, noto radiocronista di fede biancoceleste, ha fatto un bilancio sul campionato di Serie A che sta volgendo al termine e in particolare sulla Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue considerazioni: "Tutto il bene possibile per Sarri. È a un passo dal quinto posto, ha adattato il suo lavoro a una squadra che si è trovato. Come fatturati, la Lazio vale l’ottavo, il nono posto. Sarri l’ha confermata in Europa. Anche lui meriterebbe qualche rinforzo, così l'anno prossimo potremmo divertirci anche noi…".

Ci sono una data, il 14 maggio, ma soprattutto un’ora nei ricordi dei tifosi laziali, le 18.04...

«Sì, perché era diventata consuetudine, dai tempi di Enrico Ameri, che nel momento esatto in cui una squadra vinceva lo scudetto, il radiocronista pronunciasse la frase con l’orario, una sorta di timbro notarile e fino ad allora, cominciando le partite alle 15, gli scudetti erano stati assegnati alle 17/17:05. Quella volta no, ecco perché “sono le 18:04 e la Lazio è campione d’Italia” è diventata una frase di culto, indimenticabile per i tifosi biancocelesti. Quello che io non sapevo, me lo ha poi raccontato di sera mio figlio, che da buon laziale era sul prato dell’Olimpico a festeggiare, è che la radiocronaca di Perugia-Juventus, la mia radiocronaca, fosse stata diffusa dagli altoparlanti dello stadio, rimasto ovviamente gremito fino al fischio finale di Collina a Perugia".