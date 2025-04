Lazio, Cucchi: "In Europa è stata quasi perfetta, vorrei che si considerasse..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

All'indomani dell'eliminazione della Lazio, per mano del Bodo/Glimt, ai microfoni di TMW ha parlato Riccardo Cucchi che ha così commentato quanto accaduto all'Olimpico ieri sera: "Vorrei che si considerasse che ha 7 punti in più rispetto allo scorso anno in campionato, in EL è stata quasi perfetta, ieri ha giocato una partita eccellente, non si può dire nulla sotto l'aspetto della prestazione. Il grande merito di Baroni è avergli dato un'anima a questa squadra. Sulla qualità tecnica, tolti alcuni giocatori di livello alto come Rovella, Guendouzi o altri, ci sono anche altri giocatori che Baroni ha valorizzato pur non avendo le stesse qualità. E quindi ha lavorato molto sul gruppo. Ieri ha chiuso con 33 tiri, si poteva fare di più ma non gli si può dire nulla come prestazione. Credo che si stia costruendo comunque qualcosa".

"A un certo punto Baroni ha fatto una scelta, sul 3-0, sono usciti Zaccagni, Isaksen e Pedro, che potevano tirare i rigori. Alla fine la disponibilità di rigoristi era quella, Castellanos ha insistito per tirare ma in generale non aveva altri rigoristi. Io in quella lista avrei visto bene Vecino, vista la sua esperienza".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE