Lazio, Cucchi: "Lo scudetto imbocca la via di Torino, grato ai ragazzi di Inzaghi"

Sconfitta amara quella della Lazio contro il Milan, che vede più lontana la Juventus, capolista nella classifica di Serie A con sette punti di distanza dai biancocelesti. La squadra di Simone Inzaghi, con tante defezioni e in piena emergenza in attacco, non è riuscita a fronteggiare l'offensiva rossonera, chiudendo la sfida sotto di tre gol. A qualche minuto dal triplice fischio, Riccardo Cucchi, tifoso della Lazio e storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto', ha analizzato sul proprio profilo Twitter la disfatta capitolina: "Il Milan l'ha giocata benissimo. La Lazio no. Lo scudetto imbocca la via di Torino, com'era prevedibile. Da laziale grato a questa squadra per averci provato e per aver alimentato un sogno. Complimenti al Milan per la bellissima prestazione".

